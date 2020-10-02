Представитель НЦОЗ: число случаев COVID-19 в Литве с июля выросло в 6 раз

С июля по сентябрь число случаев коронавируса (COVID-19) в Литве выросло в шесть раз, чаще болеют молодые люди, сказала представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене.

"В сентябре в Литве было зарегистрировано 1856 случаев COVID-19, то есть 66,4 случаев на 100 тыс. жителей, в июле - 275, то есть 9,8 случаев на 100 тыс. жителей, а в августе 836 случаев, то есть почти 30 случаев на 100 тыс. жителей. По сравнению с июлем, заболеваемость в сентябре была в шесть раз выше", – заявила Р. Лингене на пресс-конференции в пятницу.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что рост случаев определили "объективные обстоятельства", а не какие-то совершенные ошибки.

"Практически везде растут цифры, я не знаю, можно ли называть ошибкой возвращение в воспитательные учреждения, на рабочие места, я бы не называл это ошибкой, я бы назвал это объективными обстоятельствами, которые определяют рост случаев", – заявил на пресс-конференции А. Верига.

"Я могу еще раз повторить, что об этом говорились еще в начале лета, и эти риски были озвучены. Жить совершенно закрыто, не ходить в воспитательные учреждения, не ходить на работу, вероятно ни одно государство не может представить такие санкции на неограниченный срок", – сказал министр.

Представляя статистку, Р. Лингене информировала, что больше всего случаев в сентябре регистрировалось в Каунасском округе, 556, это составляет почти 99 случаев на 100 тыс. жителей, в Вильнюсском округе в сентябре было выявлено 530 случаев – почти 65 случаев на 100 тыс. жителей. В Шауляйском округе – 463 случая, это 117 случаев на 100 тыс. жителей этого округа. Меньше всего случаев в сентябре зарегистрировано в Мариямпольском и Утенском округах – 13,1 и 8,8 случаев на 100 тыс. жителей.

"В Каунасском округе количество случаев начало расти с середины июля, в Шяуляйском округе отмечается рост с сентября, а в Вильнюсском не было ни одного дня, чтобы не были зарегистрированы новые случаи COVID-19", – сказала Р. Лингене.

По словам представителя НЦОЗ, в очагах в сентябре были выявлены 76,1% всех случаев, в августе они составили 70%, в июле 56% случаев. "Отмечается очевидный рост случаев в очагах", – резюмировала специалист.

Привозные случаи в сентябре составили 4,9%, в августе – 11%, в июле – 26% всех случаев. Случаи, цепочки заражений которых не были выявлены, в июле составили 18%, в августе и в сентябре – по 19% от всех случаев.

"По возрасту людей, у которых подтвержден COVID-19, мы видим, что инфекция в сентябре была подтверждена у более молодых людей, существенная разница видна в возрастной группе до 19 лет, в сентябре это число составило 11% лиц, когда в июле таких лиц было 6%. Это подтверждает, что болеют все более молодые, поскольку они более активные, вернулись в школы, в офисы, в высшие школы, соответственно растет и уровень заболеваний", – сказала Р. Лингене.

Представитель НЦОЗ также информировала, что из всех выявленных в сентябре случаев COVID-19 у 76% были характерные симптомы коронавируса, 23% случаев были бессимптомными.

В Литве подтверждено 4956 случаев COVID-19, продолжают болеть 2378 человек, 2466 – выздоровели.

От коронавирусной инфекции скончались 94 человек, по иным причинам скончались 19 зараженных.

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