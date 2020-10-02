Жители Расейняй массово отказываются от тестирования на коронавирус

В одном из самых больших очагов коронавируса в Литве – в Расейняй – среди жителей укореняется мнение, что болезни не существует. Жители Расейняй массово отказываются от тестирования на коронавирус (COVID-19).

"Я уже говорил на прошлой неделе, почему люди не тестируются – слишком много противоречий, люди считают, что короны нет, что виной всему плохая погода, вот и болеют люди, что корона не при чем. Люди не спешат проверяться.

Мы говорили с представителями Национального центра общественного здравоохранения, они изменили методику, сразу стали регистрировать контакты в мобильный пункт. Но люди просто отказываются проверяться. Если не ошибаюсь, вчера звонили 180 жителям, выясняли контакты, а проверяться согласилась лишь половина. Другие отказались", - сказал мэр Расейнского района Андрюс Баутронис.

По словам мэра, нет возможности заставить людей проверяться принудительно.

"В Литве (включая Расейнский район) нельзя заставить людей тестироваться. (…) Ресурсы есть. У нас каждый день в мобильном пункте есть места. За 12 часов можно взять 240 образцов, берем 200, поскольку некого проверять, не едут люди.

Мы даже запустили такую услугу, люди без транспорта могут пользоваться муниципальным. Звонишь, приезжает водитель, отвозит в пункт, а потом домой. Люди пользуются такой услугой, но все равно не все", - сказал Баутронис.

Мэрия выслала всем компаниям документ, в котором призвала руководителей побудить работников сдать анализы.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что в Расейнском районе ситуация "ухудшается".

"Хочу отдельно обратиться к жителям Расейнского района, там, где болезнь распространяется интенсивно. Хочу призвать, чтобы послушали специалистов НЦОЗ, мэрии и активно тестировались, для этого созданы все условия. Появится второй мобильный пункт. Мы слышим, что люди не верят в вирус и руководствуются теориями заговора. Это не вопрос религии или веры, это научный вопрос, призываю не ставить под угрозу свое здоровье и здоровье других людей", – сказал министр.

Представитель НЦОЗ Роланда Лингене сказала, что в Расейняй уровень заболевания составляет 999,2 случая на 100 000 жителей. Это в 22 раза больше, чем в среднем по Литве. Особое внимание эпидемиологи уделяют Блистурбишкскому дому социальной опеки, где заболели 34 человека.

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