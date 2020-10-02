Президент Литвы: европейские лидеры осуждают попытку убийства Навального

Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство лидера российской оппозиции Алексея Навального, утверждает президент Литвы Гитанас Науседа.

"Совет руководителей Европы осуждает покушение на убийство А. Навального с использованием военного химического парализующего вещества группы "Новичок", – отметил глава страны в присланном в пятницу комментарии BNS.

"Использование химоружия является грубым нарушением международного права", – добавил он.

По словам Г. Науседы, европейские лидеры призывают российские органы власти к "всестороннему сотрудничеству" с Организацией по запрету химического оружия (OPCW), с тем, чтобы обеспечить независимое международное расследование и привлечь к ответственности виновных лиц.

Руководитель Литвы также добавил, что Совет руководителей Европы вновь рассмотрит вопрос отравления А. Навального 15-16 октября.

В четверг и в пятницу Г. Науседа участвует в проходящем в Брюсселе саммите ЕС.

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