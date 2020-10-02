Это самое большое число случаев заболевания в Литве за период с начала пандемии.
В Литве в общей сложности подтверждено 4956 заболеваний коронавирусом, все еще больны 2378 человек, выздоровело 2466 человек.
COVID-19 уже унес жизни 93 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.
В изоляции находится 26 602 человека.
С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.
За минувшие сутки проверено 6242 пробы на коронавирус. В целом проведено 788 384 теста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!