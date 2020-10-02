Полиция не будет реагировать на курение на балконах в приоритетном порядке

Сейм Литвы ввел со следующего года запрет на курение на балконах, но полиция не будет считать эти нарушения приоритетными, говорит генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

Он призывает жителей после вступления закона в силу самим активно фиксировать нарушения и предоставлять полиции доказательства, чтобы полицейским не нужно было ехать на место инцидента.

"В связи с этой функцией мы не станем создавать специализированные силы полиции, реагировать будем в общем порядке. Я совсем не обещаю, что мы будем реагировать на такие сообщения в приоритетном порядке, но мы апеллируем к жителям, которые будут звонить, информировать, вызывать полицию. Создаваемые правовые условия обязывают самого жителя быть активным, то есть фиксировать это нарушение", - сказал Р. Пожела в пятницу радио LRT.

В четверг парламент Литвы принял поправки к Закону о контроле табака, которыми запрещено курить на балконах, террасах, лоджиях многоквартирных домов, если хотя бы один житель дома возражает против курения. Также будет запрещено курить в летних кафе, в помещениях общей долевой собственности, на крытых остановках общественного транспорта, детских игровых площадках, за исключением специально отведенных для курения мест.

Решение о принятых запретах еще должен принять президент Гитанас Науседа.

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