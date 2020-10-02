Начато расследование.
Подозревают, что девочка могла упасть с крыши пятиэтажки.
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1 октября, в 6.52 ч., в Вильнюсе, на ул. Атейтес, у многоквартирного дома обнаружено тело девочки (2008 г.р.). На теле эксперты обнаружили многочисленные повреждения.
Начато расследование.
Подозревают, что девочка могла упасть с крыши пятиэтажки.
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