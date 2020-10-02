В Вильнюсе у многоквартирного дома обнаружено тело 12-летней девочки

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1 октября, в 6.52 ч., в Вильнюсе, на ул. Атейтес, у многоквартирного дома обнаружено тело девочки (2008 г.р.). На теле эксперты обнаружили многочисленные повреждения.

Начато расследование. Подозревают, что девочка могла упасть с крыши пятиэтажки. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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