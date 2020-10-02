Новая тенденция на рынке недвижимости в Литве: жители неохотно покупают квартиры

Последние несколько лет были успешными для рынка недвижимости в Литве. В 2019 году продажи жилья били рекорды, а в 2020 г. прогнозировали "золотой век" для этого рынка. Мало того, статистика последнего времени показала, что люди стали перебираться в пригород и покупать частные дома. Но это явление вызывает беспокойство: уделяют ли города, включая столицу, должное внимание развитию инфраструктуры в пригородах?

В последние несколько лет выявилась новая тенденция - жители склонны строить дома, а не селиться в квартирах. Если раньше это было заметно в регионах, где небольшой выбор новых квартир, то сейчас и в столице появилась та же тенденция.

"В 2019 году продажи частных домов и коттеджей били рекорды – в прошлом году в Вильнюсе и его окрестностях было построено 820 новых домов или на 4% больше, чем в 2018 г., и на 39% больше, чем в 2017 г.", – сказано в сообщении компании Ober-Haus.

Больше всего домов было продано в Пилайте, Кальненай, Гуряй, Верхнем Павильнисе.

"В июле-августе этого года было зарегистрировано по 1300 продаж домов в месяц - это один из лучших показателей за всю историю (на 14% больше, чем за тот же период 2019 г.). Одна из причин роста - потребность в просторном жилье за доступную цену", – подчеркнул Регинис.

Исторических высот достигли продажи домов как в Вильнюсе, так и в Вильнюсском районе.

Президент Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что люди сравнивают достоинства квартир и домов. На решение подействовал и карантин, введенный весной 2020 года.

"Карантин вызвал у людей желание иметь свой дом, свой двор, сад, ведь не все могут себе позволить уехать. Кроме того, часть жителей работали из дома. Поэтому дома стали пользоваться популярностью", – сказал собеседник.

Статулявичюс сказал, что в Вильнюсе вырос интерес к кварталам, где запланирована инфраструктура - это Пилайте, территория за Гульбинай, Кальненай.

О росте популярности частных домов рассказал и экономист Luminor Жигимантас Маурицас. Он назвал несколько причин тому. Во-первых, дом больше квартиры.

Он напомнил, что и на Западе, особенно в странах, где не было социализма, семьи живут в домах, а в многоквартирных домах селятся одинокие люди, у которых пока нет семьи, такие квартиры сдают и т.д.

Другая причина, по словам Маурицаса - желание жить иначе: хочется иметь свой двор, природу за окном. Кроме того, популярность домов наращивает тот факт, что больше людей работают дома.

Кроме того, по словам экономиста, в наше время в некоторых случаях построить и содержать дом дешевле, чем купить и содержать квартиру. Плюс у владельцев домов нет проблем с парковкой.

Маурицас критиковал планы Вильнюса. Он заметил, что частные дома обычно строят на периферии, а таким районам муниципалитет уделяет недостаточно внимания.

"Центр не резиновый, В Вильнюсе количество жителей в прошлом году увеличилось на 12 000 человек. Город растет, все в центр не поместятся. Где они будут жить? Вряд ли в советских многоквартирных домах. Молодым людям там тесно, не подходит планировка, в этих домах нет лифтов и т.д., поэтому люди неизбежно будут переезжать за город. Конечно, будут ездить и в центр, но самый большой вызов – хаотичное развитие предместий. Тут нужна система", – сказал экономист.

По его словам, в предместьях надо создавать минимальную инфраструктуру, как в городках.

"Магазинчики, кафе, офисы, места проведения досуга. Нужны детские сады и школы", – подчеркнул Маурицас.

Вильнюсский муниципалитет в последнее время сосредоточился на развитии центра. По словам главного архитектора города Миндаугаса Пакальниса, самое большое развитие города в сторону периферий наблюдалось в 1990–2008 гг.

"Сейчас больше людей хочет жить в центре. Тогда до кризиса строили Зуюнай, Таранде, Зеленые озера и другие периферии. Конечно, всегда будут желающие жить на периферии, в своем доме, но надо понимать, что такой широко раскинувшийся город стоит дорого, услуг будет меньше, если на 1 га приходится меньше 30 жителей, то развивать инфраструктуру невыгодно", – подчеркнул Пакальнис.

Однако он признал, что муниципалитет будет развивать районы, которые находятся рядом с важными инженерными сетями, дорогами.

Он также заметил, что в городе сейчас строят жилье в центре, которое напоминает собственный дом.

"Мы можем строить дома, как в Скандинавии, Голландии, где у каждого свой вход, небольшая терраса на улице или на крыше, кусочек земли и т.д. В таких местах немного соседей, вокруг нет 9-этажек. При такой плотности населения мы можем гарантировать достаточное количество детских садов и школ", – заметил собеседник.

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