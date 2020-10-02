Скачок числа случаев коронавируса в Литве был неизбежным: врач назвала две основные причины

На минувшей неделе в Литве каждый день фиксировали по 100 новых случаев коронавируса, в сентябре в общей сложности зафиксировали 1500 новых случаев. Однако пока введение жестких ограничений в Литве не планируется.

Эпидемиолог Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) передачи "Тема Delfi" Дайва Размувене сказала, что причиной распространения болезни несомненно послужило открытие школ и возвращение людей на работу.

"Мы перед осенью всегда делаем такие прогнозы, что закроемся в помещения - в школы, в офисы - и будут распространяться вирусы, которые вызывают простудные заболевания. Конечно, раньше говорили о гриппе, возбудителях других простудных заболеваний. В этом году список пополнился коронавирусом", – сказала специалист.

По словам собеседницы, рост числа случаев осенью прогнозировали, поэтому "это никакая не новость".

"Осень, все собрались в школы, в вузы, в офисы, мы видим, что вирус распространяется. Уже 1,5 недели как он распространяется в медучреждениях, чего не было в августе и в первые недели сентября. Есть все условия для распространения вируса", – сказала Размувене.

С тем, что роста избежать было невозможно, согласился и работавший в команде премьер-министра Саулюса Сквернялиса эпидемиолог Паулюс Градяцкас.

"Хотя суммарный показатель за месяц составит почти 2000 случаев, можно выделить, что в начале сентября это бывало по 50 случаев в день, а потом начался резкий рост до 80, 90 случаев, а там пошли и рекорды", – заметил он.

В Литве провели исследование, которое показало, что в обществе нет широкого распространения коронавируса, в зависимости от района, им болели 1-3% населения. По словам ученого ВУ Аурелии Жвирблене, это только показывает, что у жителей нет защиты и иммунитета.

По данным НЦОЗ, пока больше всего случаев заболевания фиксируют в очагах, это означает, что вирусом можно управлять. Эпидемиологам на данный момент не удается установить источник заражения в 18-20% случаях, но, по словам Размувене, причина этого - нежелание больных сотрудничать со специалистами.

"Тут бывают очень личные причины, по которым не получается отследить случаи заражения, люди не хотят или не могут сказать правду. Мы знаем, что сейчас, как и в Европе, болеют люди 15-49 лет, они мобильные, социально активные, поэтому количество случаев большое, а симптомы легкие или их совсем нет", – заметила эпидемиолог.

По ее словам, в Литве изолированы 25 000 человек, но бывает и заражение путем вторичного контакта.

"Не хотелось бы повторяться, но это означает, что люди нарушают изоляцию, общаются. Есть даже такие случаи, когда болеющие легкой формой, которые находятся дома, позволяют себе водить детей в школу или детский сад. Надо вернуться к вопросу сознательности граждан и понять, что изоляция полагается независимо от симптомов. В других странах люди соблюдают рекомендации", – заметила Размувене.

Жвирблене сказала, что форма, в которой проявляется болезнь, зависит от иммунитета. Но это не значит, что легче коронавирус перенесут те, кто ест больше имбиря.

"Нет, наша иммунная система отчасти зависит от генетики. Конечно, человек может быть ослаблен, измучен диетами, может быть переутомление, может не высыпаться, нервная система влияет на иммунную, такой человек может заболеть быстрее. Но все по большей части зависит от иммунной системы, а также от полученной дозы вируса. Чем больше доза, тем труднее иммунной системе справиться на начальном этапе. Если вирус глубже проникает в организм, появляются осложнения.

Хочу напомнить, что больные люди чихают и кашляют, поэтому он выбрасывает в окружение миллионы частичек вируса. Представьте, что это значит для тех, кто с ним общается, такой человек может тысячи людей заразить", – сказала Жвирблене, заметив, что этим вирусом можно заразиться и повторно.

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