Ignitis gamyba в этом году выработала почти в 2,5 раза больше электроэнергии

BNS ru.DELFI.lt

Электростанции, контролируемые предприятием Ignitis gamyba, которое находится в управлении государственной энергетической группы Ignitis grupe, в январе-августе выработали 1350 гигаватт-часов электроэнергии - почти в 2,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщила компания.

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