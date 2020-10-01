Тихановская надеется на посредничество Меркель в вопросе о новых выборах в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская надеется, что канцлер Германии Ангела Меркель станет посредником в урегулировании политического кризиса в Беларуси и в вопросе о проведении новых президентских выборов.

Во время посещения в четверг Вильнюсского университета (ВУ) она также выразила надежду на то, что лидеры Евросоюза (ЕС) в ближайшее время определятся относительно санкций для минского режима.

"Я ожидаю от ЕС, что они введут санкции, что они решат все вопросы, которые до этой поры возникали, и утвердят перечень санкций, индивидуальные санкции. Мы будем говорить с А. Меркель о ситуации в Беларуси, о возможности ее участия в качестве посредника в вопросе об организации новых выборов в Беларуси", - сказала она.

С. Тихановская, кроме того, отметила, что посредничество России в этом процессе тоже исключительно важно.

"Мы считаем необходимым, чтобы Россия участвовала в этих переговорах в качестве посредника", - сказала лидер оппозиции.

С. Тихановская назвала решение Минска приостановить на три месяца статус СМИ крупнейшего портала страны tut.by цензурой, которая означает, что "Беларусь не хочет, чтобы белорусы знали правду".

Она также отметила, что в Беларуси "не осталось независимых СМИ, которые не занимались бы пропагандистской деятельностью".

Канцлер ФРГ А. Меркель на этой неделе подтвердила, что намерена встретиться с проживающей сейчас в Литве С. Тихановской. Ранее сообщалось, что бывший кандидат на президентских выборах поедет в Берлин на следующей неделе.

Так как ЕС не может прийти к единому мнению по санкциям для минского режима, в четверг в Брюсселе проводится саммит ЕС, на котором основное внимание будет уделено ситуации в Беларуси.

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