Президент Литвы: диалог ЕС с Россией не должен быть "односторонним движением"

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что диалог Евросоюза (ЕС) с Россией не должен быть "односторонним движением" , а отравление оппозиционера Алексея Навального показывает, что Москва не приемлет демократические правила.

Это глава государства сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, на котором лидеры ЕС намерены обсудить возможную реакцию на отравление А. Навального.

"Я сторонник диалога - диалог всегда лучше драки, однако диалог должен быть основан на честных правилах", - сказал в четверг в Брюсселе глава государства, напомнив, что недавно обсудил этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Вильнюс.

Г. Науседа сказал, что, думая об отправлении российского оппозиционера А. Навального, он также вспоминает истории с Анной Политковской, Борисом Немцовым и Владимиром Кара-Мурзой.

"Когда я думаю о таких случаях, как отправление А. Навального, у меня возникает ощущение дежавю - я вспоминаю А. Политковскую, Б. Немцова, В. Кара-Мурзу. Эти имена показали, что этот режим не готов следовать демократическим правилам и применяет методы XX века", - сказал Г. Науседа.

"Мириться с этим мы не можем", - добавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!