Премьер Литвы: ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал, что ситуация в Беларуси представляет угрозу для работающего там литовского бизнеса.

"В случае с отдельными секторами, эта угроза есть. Мы видим, что действует "традиционная" для Беларуси схема, когда в компанию приходит белорусский аналог нашей Службы расследования финансовых преступлений и выясняет, смотрит, может, какие-то налоги не заплатили. Мы все понимаем, кто и с какой целью послал.

Это беспокоит, поскольку там бизнеса немало, у него могут возникнуть проблемы", – сказал в интервью Žinių radijаs Сквернялис.

Однако он повторил, что Беларуси невыгодно переориентировать свои грузы из Клайпедского порта в российские.

"Экономические параметры, и в случае с сыпучими грузами, и в случае с нефтепродуктами (показывают), что Беларуси невыгодно переориентировать их в российские порты. Это был бы экономический крах", – сказал Сквернялис.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожал, что Беларусь направит свои грузы из Клайпеды в российские порты. Он также заявил, что "Беларусь закрывает границу с Западом".

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