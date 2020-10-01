Бывший литовский пожарный начинает забег вокруг света

1 октября бывший пожарный-спасатель Айдас Ардзияускас начинает забег по Литве "Вокруг света – с Литвой в сердце". Этот забег будет длиться 13 месяцев, столько времени надо, чтобы пробежать вокруг Земного шара.

"Мечта всей моей жизни - пробежать вокруг света. Я готовился к этому 20 лет, однако пандемия подкорректировала мои планы, поэтому эти тысячи километров я пробегу на территории Литвы", – сказал Айдас. 30-37 000 км он пробежит по Литве с помощью специального приложения перенесет расстояние на интерактивную карту. Каждый день он намерен преодолевать 80-100 км. Забег должен завершиться в ноябре 2021 года.

По словам Ардзияускаса, у него всегда будет составлен маршрут на неделю вперед: "Моя цель – посетить как можно больше литовских городов. А в следующем году, если позволят обстоятельства, буду бежать за границей".

В разных городах Айдас будет встречаться с бывшими коллегами пожарными и местными жителями. Пожарных будет призывать к здоровому образу жизни, молодежь – выбирать профессию пожарного, жителей – заботиться о безопасности своих близких и родных, осторожно обращаться с огнем и проявлять осторожность и водоемов. "Я 26 лет работал пожарным, за эти годы тушил немало пожаров, видел разные трагедии, которые происходили по неосторожности, люди лишались близких, их дома сгорали", – сказал Ардзияускас.

В этом долгом забеге ему помогут друзья. Одни будут бежать вместе часть маршрута, другие будут сопровождать на автомобиле, позаботятся о питании.

Старт состоялся в 8 ч. 1 октября в Каунасе у Управления службы пожарной безопасности Каунасского округа (ул. И.Канто, 1). В этот день Ардзияускас пробежит 77 км и финиширует в Укмерге. Пока план составлен на 15 дней. За эти дни Ардзияускас посетит Утену (2 октября), Пабраде (3 октября), Вильнюс (4 октября), Варену (5 октября), Сейрияй (6 октября), Тракай (7 октября), Вильнюс (8 октября), Швянченис (9 октября), Зарасай (10 октября), Рокишкис (11 октября), Паневежис (12 октября), Расейняй (13 октября), Каунас (14 октября) и Юрбаркас (15 октября).

Ардзияускас намерен пробежать вокруг Литвы 30 кругов. Он уже не раз удивлял мир своими забегами.

В 2012 г. за 24 дня он обежал всю Литву (1089 км), в 2013 г. за 44 дня совершил забег вокруг балтийского моря (3266 км), в 2014 г. пробежал больше 5000 км из Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, в 2018 г. вернулся в Вильнюс из Дакара (8000 км), в 2019 г. за 72 дня пробежал 5400 км от Норвегии до Греции.

Ардзияускас начал бегать марафоны с 1980 г. Всего он пробежал около 140 000 км.

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