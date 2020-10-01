Очаг коронавируса зафиксирован в литовской полиции

На данный момент 30 полицейских в Литве болеют коронавирусом, еще около 80 находятся в изоляции, сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

"Хуже всего дела обстоят в Шяуляйском округе и конкретно в Расейняй (...) В целом в полиции около 80 находятся в изоляции и тридцать с небольшим болеют коронавирусом", – сказала в четверг LRT министр.

По словам Тамашунене, чтобы избежать распространения вируса, предприняты дополнительные меры, составляют графики дежурных, сокращают число контактов.

"До сих пор этого удавалось избежать, в карантин у нас не было очагов, но сейчас мы видим, что ситуация немного меняется, составляют графики посменной работы, чтобы не выпало много сотрудников, ведь в любом случае общественный порядок и безопасность должны быть обеспечены, поэтому мы должны позаботиться о контроле", – сказала министр.

Она заметила, что в Шяуляйском округе, где дела обстоят неважно, работает полиция из других округов, а во всей Литве на помощь полиции могут прийти пожарные-спасатели и сотрудники Службы общественной безопасности. Все, кто может, на сегодняшний день работают удаленно.

"Во многих комиссариатах по всей Литве, кто может, тот работает удаленно (...) вся администрация, много полицейских работают удаленно, но мы их бережем, поскольку каждый из них в случае необходимости, может патрулировать или выполнять другую работу", – сказала Тамашунене.

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