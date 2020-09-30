Легендарные врачи тоже ошибаются: “коронавирус, ненамного страшнее обычного гриппа”

На заявление легендарного российского врача, Леонида Рошаля о том, что “коронавирус ненамного страшнее обычного гриппа. Надо наказывать людей за организацию паники, нет этого ничего. Спокойно надо жить и спокойно работать”, продолжают ссылаться сторонники теорий заговоров, которые таким образом пытаются доказать, о том, что коронавирус – неопасен. Мы решили проверить, где и как ошиблась легенда российской медицины.

1) Интервью Леонида Рошаля появилось на страницах российской печати 3 марта нынешнего года. Вскоре после этого власти России приступили к вводу ограничений, направленных на контроль распространения пандемии коронавируса.

Foto: Ekrano nuotr.

2) На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса SARS-CoV-2 можно легко спутать с проявлениями гриппа и простуды. Но различия есть и они довольно существенные, с ними можно ознакомиться на инфографике наших коллег из германской новостной службы Deutsche Welle:

3) Русская служба BBC в середине августа сообщила, что “потеря обоняния, которая может сопровождать Covid-19, сильно отличается от того, что люди порой испытывают при обычной простуде или гриппе. Об этом с уверенностью заявляют теперь европейские исследователи, изучившие опыт пациентов, переживших коронавирус, и опубликовавшие результаты своей работы в журнале Rhinology. В ходе исследования руководитель группы из Университета Восточной Англии, профессор Карл Филпот отобрал группу из 30 добровольцев: 10 были больны коронавирусом, еще 10 страдали от простуды, и последняя десятка было совершенно здорова. У пациентов с Covid-19 потеря обоняния наблюдалась особенно ярко. Они с трудом различали запахи и вовсе не могли отличить сладкое от горького”.

4) Всемирная организация здравоохранения еще в том же самом марте, когда появилось высказывание Леонида Рошаля заявила, что:

“Вспышка инфекции COVID‑19 продолжается, и ее уже не раз сравнивали со вспышкой гриппа. Обе инфекции относятся к группе респираторных, тем не менее существуют важные различия с точки зрения вирусных возбудителей и их распространения. Согласно последним данным, репродуктивное число, то есть количество лиц, которых может заразить один больной, при COVID‑19 находится в диапазоне от 2 до 2,5, что выше, чем при гриппе. Смертность при COVID‑19, вероятно, выше, чем при гриппе, особенности сезонном гриппе. Истинный коэффициент смертности в настоящее время определен неточно, однако, по имеющимся сведениям, летальность (то есть количество умерших, отнесенное к числу зарегистрированных случаев заболевания) колеблется в пределах 3–4%, а доля умерших от инфекции (количество умерших, отнесенное к числу лиц с инфекционными заболеваниями) ниже. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%. Тем не менее, смертность в значительной степени зависит от доступа к медицинской помощи и ее качества”.

5) Сам Леонид Рошаль в своем интервью российской версии международного издания Forbes, которое появилось на страницах издания в начале августа, высказывался о коронавирусе так. :

“Чем меньше контактов, тем меньше заболеваемость, чем выше знание и использование простых противоэпидемиологических правил, ну, например, ношение масок, перчаток, обработка рук и предметов, тем и заболеваемость меньше. Говорю прямо, мне 87 лет, и если бы я не пережил изоляцию и не носил бы маски, я бы вам интервью уже не мог дать и мог бы помахать откуда-то сверху. Если бы я заболел в самом начале инфекции, возможность выжить у меня была бы гораздо меньше. Надо один раз посмотреть на больных, которые умирают, чтобы понять, что это не шутки”.

Источники:

Коронавирус, простуда, грипп: как отличить симптомы?

Коронавирус: потеря обоняния и вкуса отличается от обычной простуды и гриппа

Coronavirus Disease 2019 vs. the Flu; hopkinsmedicine.org

Similarities and Differences between Flu and COVID-19​; cdc.gov

Коронавирус и грипп: как защититься от двойной угрозы?

Всемирная организация здравоохранения: Вопросы и ответы: сходства и различия возбудителей COVID‑19 и гриппа

Коронавирус в России: Рошаль назвал пандемию репетицией биологической войны; bbc.com

«Это репетиция биологической войны»: врач Леонид Рошаль об уроках и последствиях пандемии; forbes.ru

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