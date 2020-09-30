СМИ: накануне визита Макрона Вильнюсский университет умолчал о случае заражения COVID-19

Команда президента Франции Эмманюэля Макрона не была информирована о том, что в Вильнюсском университете, который он посетил, был установлен коронавирус. COVID-19 у работницы университета установили в воскресенье, 5 ее коллег изолированы накануне визита президента Франции. Однако французское посольство, которое организовало визит, об этом не информировали, сообщает Lrytas TV.

Во вторник Макрон участвовал в дискуссии со студентами, ему было присуждено звание почетного доктора ВУ. Руководство вуза отмечает, что официальный документ о коронавирусе получило из Национального центра общественного здравоохранения в среду, а во время визита предприняли необходимые меры безопасности.

"По нашим данным, человек в то время, когда был заразным, ходил на работу, общался с пятью коллегами. Все эти лица уже изолированы. Что касается лекций, лекции он ведет удаленно, поэтому студенты не контактировали с ним, им изолироваться не надо", - сказала представитель НЦОЗ Юстина Петравичене.

Представитель ВУ Эвинас Спудис сказал, что были предприняты действия, которые согласовали с НЦОЗ.

"Помещения были дезинфицированы. Никакой угрозы не было. У работницы не было контакта с организаторами и участниками визита. (…) Не сообщили, поскольку такие случаи могут быть. Пока у нас не было практики сообщать о каждом случае", - сказал Спудис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!