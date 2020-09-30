Глава Государственной комиссии: некоторые независимые поставщики вводят будущих клиентов в заблуждение

В Литве начался процесс либерализации рынка электроэнергии. Государственная комиссия по регулированию энергетики и Минэнерго предупреждают, что некоторые независимые поставщики услуги ввозят жителей в заблуждение и предоставляют информацию не обо всех услугах и не говорят о конечной стоимости электроэнергии.

Председатель комиссии Инга Жилене сказала, что некоторые поставщики указывают цену в два раза ниже нынешней.

"Мы заметили, что независимые поставщики дают лишь часть информации о цене, говорят только стоимости электроэнергии на бирже, а это лишь половина будущего тарифа. Так, возможно, они создают впечатление, будто цена будет в два раза ниже, чем нынешняя", – сказала 30 сентября Жилене.

Она считает, что если ситуация не изменится, служба в следующем году получит немало жалоб.

"Мы чувствуем, что в следующем году будет немало жалоб на то, что у потребителя не было возможности ознакомиться или его не ознакомили со всей информацией", – сказала специалист.

По ее словам, совет уже выслал всем поставщикам услуги рекомендации обратить на это внимание. Жилене заметила, что для того, чтобы привлечь клиентов, компании предлагают разные скидки, несвязанные с предоставлением услуги.

Вице-министр энергетики Эгидиюс Пурлис заметил, что потребители жалуются на то, что поставщики в указанные законом 10 дней не предоставляют им проект договора.

"А ведь они хотят оценить все условия, и цену, и все звездочки, условия, исключения", – сказал он.

Глава компании Energijos skirstymo operatorius (ESO) Миндаугас Кейзерис сообщил, что около 22 000 домашних хозяйств уже выбрали независимого поставщика.

"До конца августа выбор сделали 1900 потребителей. Большой скачок был в сентябре – по данным на 27 число, 20 000 домашних хозяйств уже выбрали поставщика", – сказал глава ESO.

"Выбирают всех поставщиков, только пропорции разные", – прибавил Кейзерис.

В первом этапе либерализации рынка участвуют 98 000 бытовых потребителей.

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