Кикбоксер Маслобоев был шокирован поведением работников Сантаришкской клиники: они насмехались над нами

24 сентября в семье чемпиона мира по кикбоксингу Сергея Маслобоева и его супруги Айрине родился третий ребенок - девочка, которую назвали Раей. Тот день спортсмен вспоминает не только с большой радостью – в Сантаришкской клинике пара столкнулась с неприятным поведением работников. "Я понимаю, они - разочарованные, несчастные люди, но почему из-за этого должны страдать другие?" – вопрошает Сергей.

Маслобоев рассказал эту историю журналистам портала Delfi. Это произошло 24 сентября, около 5 ч. утра, когда они приехали в родильное отделение Сантаришкской клиники.

"Меня разбудила жена, схватки у нее повторялись через каждые 7-8 минут. Мы поехали в клинику. Подъехали к воротам, стали сигналить, ждали пока проснется работник и впустит нас. Около входа я высадил жену, а сам припарковал машину и, прихрамывая, поскольку на одной ноге у меня гипс, на костылях, со всеми вещами пытался войти в здание, – рассказал Delfi спортсмен. – Меня встретила охранник, и первые ее слова были - ну, и чего вы сюда приехали? Я взорвался, сказал, что мы приехали рожать. Несмотря на эти слова, она продолжала конфликтовать, насмехалась".

"Кроме того, пока мы разговаривали, подошел другой охранник и велел мне переставить машину на платную стоянку. Я пытался с ним договориться – ведь 5 ч. утра, моя машина была на стоянке единственная, а на костылях мне ходить нелегко. Но я понял, что ввязываюсь в конфликт, все представят с неприглядной стороны – не обойдут стороной кикбоксинг. И поведение этих охранников уже будет неважно – будут говорить лишь о моих эмоциях. Почему-то говорят, что спортсмены не могут справиться со своими эмоциями", – сказал мужчина.

Маслобоев оставил жену в приемном отделении и пошел переставлять машину. Но на этом все не закончилось, жена ему позже рассказала, что пока его не было, она столкнулась с неприятным поведением медсестры.

"Жена сказала, что она едва ли не плакала от боли, а сестричка спросила - "чего ты тут вздыхаешь? В чем дело?" Айрине стояла, стиснув зубы. Потом у нее попросили документы – она их подала в папке. Оказалось, не так. Ее заставили достать все из папки и тогда подать, – рассказал спортсмен. – Но и этим все не закончилось. Надо было измерить температуру у жены. Медсестра велела ей сесть, но Айрине было больно, она попросила разрешить ей стоять. Ей сказали – "как делать детей, не больно, а сейчас вдруг больно стало?"

Правда, по словам Маслобоева, когда пришел врач, медсестра стала вежливее – выяснилось, что шейка матки раскрыта на 8 см.

В следующий раз неприятности были, когда Маслобоев приехал за супругой и новорожденной дочерью.

"Мне не разрешили проехать через ворота. Я сигналил, показалась голова, посмотрела, и опять пропала. Я еще посигналил, тогда снова вылезла, покрутила пальцем у виска и пропала, представляете? – рассказал мужчина. – Я позвонил в клинику по указанному номеру, опять неприятные люди стали спрашивать, чего я приехал. Я сказал – за женой и ребенком. Но пока меня связывали с ответственными лицами, стоявший за мной водитель пошел разговаривать с охранником, который все же открыл ворота, я смог въехать".

Маслобоев сказал, что у него нет никаких претензий к врачам, которые принимали роды, врачи были вежливыми, все прошло хорошо. Однако поведение других работников, тон, который они используют при общении с людьми, нежелание по-человечески реагировать на ситуацию, мужчину удивили.

Маслобоев сказал, что у них трое детей, но с таким отношением они столкнулись впервые.

Журналист Delfi обратился к работникам клиники. Они заверили, что серьезно реагируют на все жалобы.

"В Сантаришкской клинике ежедневно принимают около 10 рожениц. Врачи делают все возможное, чтобы процесс родов прошел слаженно и безопасно. Всякий раз, когда бывают конфликты между роженицей или ее близкими и персоналом, на это реагирует весь коллектив, – сказали представители клиники. – Эта жалоба наших пациентов неприятная. Мт сожалеем, что им пришлось столкнуться с неприятными моментами. Сейчас в клинике расследуют этот случай поскольку не были названы имена и фамилии наших работников, о которых идет речь. Такое поведение работников недопустимо. И все же мы просим наших пациентов и их близких в случае каких-то конфликтов обращаться к персоналу, администрации, чтобы было легче все выяснить и пресечь подобное поведение в будущем".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!