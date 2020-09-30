Премьер Литвы опроверг слухи о введении карантина с 16 октября

В обществе и в социальных сетях распространяют слухи о том, что не за горами карантин и начнется он 16 октября, однако премьер-министр Саулюс Сквернялис опроверг такие заявления.

По словам премьер-министра, он и сам слышал такие рассуждения, но назвал их неправдой.

"Про 16 октября и я слышал, что точно объявят карантин. Это неправда, ни о каких сроках не говорят, условия объявления карантина связаны с определенными показателями. Сегодня, хотя мы и наблюдаем рост числа заболевших, одним из основных показателей остается перегрев системы здравоохранения, наличие/отсутствие свободных мест в больницах, заполненность реанимаций", – указал Сквернялис.

По его словам, о карантине можно думать, если будет расти количество заболевших, распространение не в очагах, а повсеместно, когда невозможно отследить контакты, тогда можно думать о карантине. Сквернялис заверил, что пока речь идет только о рекомендациях.

"Но и карантин может быть разным. Сегодня у нас пока нет индикаций, у нас есть 5 городов и районов, и очаги в них. Там фиксируют около 85% всех заражений. На остальной территории ситуация хорошая. Сегодня мы пока можем говорить только о рекомендациях. В случае необходимости, можно говорить о локальном карантине. Но сегодня этого точно нет", – сказал глава правительства.

Он повторил, что для начала объявляли бы локальный карантин, Сквернялис сказал, что сейчас нет оснований для объявления карантина. А слухи он связал с политическими баталиями.

Премьер пояснил, что предложение отказаться от массовых мероприятий - это только рекомендация. Никаких решений, которые надо выполнять в обязательном порядке, пока нет. В каждом случае решение принимает конкретный муниципалитет.

"Я думаю, многие муниципалитеты это слышат и понимают. Сейчас мы видим результаты, которые увеличиваются каждые 2 недели, удваиваются из-за мероприятий, которые состоялись, поскольку мы расслабились, или естественным способом там было невозможно снизить риск. Мы должны это знать. НЦОЗ сообщает об этом.

Мы каждый день получаем информацию о ситуации в медучреждениях. (…) Мы управляем риском. Что касается массовых мероприятий, мы рекомендуем не проводить такие мероприятия, во время которых невозможно регистрировать участников, отследить их, на которых невозможно соблюдать безопасную дистанцию, гарантировать, что все участники берегут себя и окружающих", – сказал Сквернялис.

Delfi напоминает, что карантин в Литве был введен с 16 марта и действовал до 16 июня, сейчас действует режим ЧП (его ввели с 26 февраля).

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