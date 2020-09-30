Министр: ветряные парки в Балтийском море могут повторить успех солнечных электростанций

Литва, у которой нет пока ветряных установок в море, но она планирует их строить, может повторить успех солнечной энергетики, заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Министр надеется, что с появлением некоторых претендентов на развитие проектов парков ветряных установок в море, их будет еще больше, а это означает, что будут использоваться лучшие технологии, снижаться цена на электроэнергию.

"Цель заключается в том, чтобы к 2023 году, когда будет проходить аукцион, Литва, трактуемая сейчас в Европе как один из пионеров солнечной энергетики, иновативных стран, также могла таковой являться и в сфере морского ветра, именно, если говорить о нашем Балтийском регионе – Балтийских странах и Польше", – сказал журналистам Ж. Вайчюнас.

Он утверждает, что интерес всех потенциальных участников очень приветствуется.

"Уже полтора года – несколько лет на международных конференциях я распространяю послание о том, что в Литовском национальном плане по энергетике и климату предусмотрено производство 25% электроэнергии из морского ветра. Поэтому Литва последовательно к этому готовится, и отрадно, что интересуются потенциальные участники, которые действительно известны в мире, и в наших интересах то, чтобы таких интересующихся было как можно больше", – сказал министр.

В сентябре государственный энергохолдинг Ignitis grupe в понедельник объявил о выборе стратегического партнера для проектов строительства морских ветряных парков - им стала компания Ocean Winds. Литовская компания с новым партнером будет участвовать в аукционах морских ветряных парков в Литве в 2023 году.

О планах инвестировать в парк ветряных установок в Балтийском море и строительстве завода таких компонентов в Клайпеде сообщил и концерн Achemos grupe. Концерн уже владеет ветряными парками на суше в Литве, Чехии и Хорватии.

Будущим аукционом интересуется и датская компания возобновляемой энергетики Orsted.

Парк ветряных установок будет строиться в 30 км от берега. Подсчитано, что проект обойдется более чем в 1 млрд евро.

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