В Литву идет новый груз газа из США

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) идет новый небольшой груз из Соединенных Штатов Америки – седьмой такой груз за историю терминала.

Газовоз Arctic Aurora 7-9 октября прибудет из Фрипорта, он доставит около 138 тыс. кубометров СГП, подтвердил BNS оператор терминала - компания Klaipedos nafta.

В среду завершится газовый год периода 2019-2020 годов, за который на терминале побывали 74 газовозов (в 2018-2019 годах – 33), на нем было перевалено 3,519 млн кубометров СГП (2,206 млн кубометров).

За этот газовый год на терминале были приняты 4 крупных газовоза из США, 18 судов из Норвегии (с газом Equinor), 52 небольших газовоза из российского Высоцка (газ "Новатэка"), каждое из небольших судов доставляло до 10 тыс. кубометров газа.

По происхождению СПГ на терминале 67% составляют грузы из Норвегии, около 18% – из США, около 14% – из России.

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