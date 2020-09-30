Глава ГИК: для голосования за границей зарегистрировались 40 тысяч избирателей

Для голосования на октябрьских выборах в парламент Литвы за границей зарегистрировались 40 тыс. избирателей, заявила руководитель Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Лаура Матьйошайтите.

"По новейшим данным, уже более 40 тысяч зарегистрированных, желающих голосовать за границей. По сравнению с 2016 годом, прорыв огромен, в 2016 году количество желающих голосовать за границей, было немногим более 19 тысяч", – заявила на пресс-конференции в среду глава ГИК.

Почти в половине дипломатических представительств Литвы регистрация уже завершилась, в среду до полуночи еще можно регистрироваться для голосования в Беларуси, Эстонии, Греции, Калининградской области; до полуночи четверга – в Соединенном Королевстве, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Финляндии, в польских Сейнах.

В пятницу еще продолжится регистрация для желающих голосовать в Лос-Анжелесе, Нью-Йорке, в Польше, до полуночи субботы все еще будет проходить регистрация в Ирландии, а до воскресенья – в Германии.

Основная часть зарубежных избирателей, более 90%, желают голосовать по почте. По причине мер по ограничению передвижения в Израиле и Бразилии голосование будет организовано лишь по почте в посольстве Литвы в Израиле и в генеральном консульстве в Сан-Паулу, сообщила Главная избирательная комиссия Литвы (ГИК).

Также только по почте пройдет голосование в генконсульстве в Лос-Анджелесе и в генконсульстве в Нью-Йорке (США).

Л. Матьйошайтите подтвердила, что также планируется организовать голосование только по почте в Швейцарии.

"Завтра на заседании ГИК планируем принять решение, возможно и в Швейцарии следует организовать голосование по почте, а во всех прочих представительствах и учреждениях голосование будет организовано и в представительствах", – сказала она.

В целом голосование за границей организуют 51 диппредставительство и консульское учреждение.

Парламентские выборы состоятся 11 октября.

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