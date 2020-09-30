В парламенте Литвы рассматривают новый запрет: количество мест для курения сократится

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения 30 сентября одобрил проект закона, в котором предлагается ввести дополнительные ограничения для курильщиков. Если проект одобрят на пленарном заседании, то курить запретят на балконах многоквартирных домов, если это не одобряет хотя бы один житель дома. Точно также и в кафе нельзя будет курить за столиками на улице – для этого будут выделены специальные места.

В соответствии с проектом закона, который подготовил комитет, предлагают ужесточить действующий порядок. Предлагается запретить курение в общих помещениях многоквартирных домов, независимо от того, есть ли в доме некурящие, которые выступают против.

Также запрещается курение в крытых павильонах остановок, на детских площадках и в таких местах, где предоставляют услуги общепита на улице (около столиков на улице, в беседках и т.д.), за исключением специальных мест для курящих.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что это избыточный запрет и предлагала от него отказаться.

"Мы считаем такой запрет избыточным, поскольку сейчас заведения общепита и сами обычно предусматривают отдельные места для курящих. Также надо отметить, что этот запрет никак не скажется на снижение пассивного курения, поскольку, несмотря на то, что в кафе будут отдельные столики для курящих и некурящих, они будут находиться в том же пространстве на улице, и дым будет попадать туда, где сидят некурящие", - однако комитет не одобрил предложение отказаться от этих поправок.

В проекте также предлагается запретить курение на улице во время спортивных мероприятий и других мероприятий, для этого должны отводиться специальные места, кроме того, ввести запрет на балконах, лоджиях и террасах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель дома.

Предлагается сделать так, чтобы курящий гарантировал - табачный дым не должен попадать в помещение другого владельца здания (квартиры).

Если такой закон примет парламент, то заявитель должен указать контролирующим специалистам личные данные человека (имя и фамилию), который курит на балконе, террасе, лоджии и его адрес.

Закон вступил бы в силу с 2021 года.

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