Что надо знать о парламентских выборах 2020 года: как, когда и что будет иначе

Выборы в этом году будут не такими, как обычно – о переменах и новых правилах в передаче "Утро на Delfi" рассказала председатель Главизбиркома Лаура Матьйошайтите.

"Эти выборы состоятся в необычных условиях. Надо сказать, что все избиратели, члены избирательной комиссии, люди, которые будут находиться в помещении, все время будут в масках и другом защитном оснащении. Члены комиссии в обязательном порядке должны быть в медицинских масках или респираторах, а избиратели должны прикрывать нос и рот масками или их аналогами. Необходимо принести паспорт или идентификационную карту и свою ручку", – рассказала о требованиях глава ГИК.

Если у человека не будет ручки, ему ее выдадут, после чего продезинфицируют. Карандаш использовать нельзя, надо обязательно пользоваться ручкой.

Также требуется соблюдать дистанцию в 1 м. В этом году будет гораздо больше избирательных участков, меняется и время голосования.

"5 октября начинается досрочное голосование, оно будет длиться 4 дня - с понедельника по четверг. (…) Голосование начинается с 7 ч. утра и будет длиться до 20 ч.", – сказала Матьйошайтите.

Досрочное голосование будет проходить не только в помещении муниципалитетов, но и в других местах. Например, в Вильнюсе будет дополнительно 4 места, места для голосования будут оборудованы и на улице.

Людей из группы риска просят голосовать как можно раньше.

"Избирателям из группы риска мы рекомендуем приходить с 7 до 9 ч., когда людей бывает немного", – сказала собеседница.

Она напомнила, что в этом году избиратели не получат личные приглашения на выборы.

"В этом году избиратели не получат личные приглашения на выборы. Сейчас рассылают приглашения без личных данных избирателей, в них есть только базовая информация. Поэтому удивляться не стоит", – напомнила Матьйошайтите.

Кроме того, на дому могут голосовать лица старше 70 лет и те, кто находится в изоляции.

"Эти люди могут голосовать на дому, однако они должны сообщить о своем желании ГИК. Как это сделать, рассказано на нашем портале, есть форма заявки. В ней избиратель должен указать, что он находится в изоляции, никакие доказательства этого не нужны", – сказала глава ГИК.

Матьйошайтите рассказала, что больше всего вопросов у избирателей вызывает понятие многомандатного и одномандатного округа. Она напомнила, что многомандатный округ – это вся Литва, в нем конкурируют 17 партий. В Литве также есть 71 одномандатный округ, количество конкурентов в них зависит от конкретного места.

"Каждый избиратель получит два бюллетеня. В одном будут названия 17 партий, надо выбрать ту, за которую вы голосуете, а внизу 5 окошек, в них можно рейтинговать членов списка партии. Можно заполнить все окошки, а можно ничего не заполнять", – рассказала она.

На другом бюллетене надо отметить одного политика. Всю информацию о кандидатах можно найти на сайте ГИК. Там будут и все записи дебатов. Матьйошайтите призвала избирателей приходить на выборы, даже если они хотят выразить протест.

"Порча бюллетеня - это своеобразная форма протеста. Если мы сидим дома и не голосуем, то позволяем другим решать за нас, так делать нельзя. Приходите сами, ставьте точки там, где они нужны, не давайте выбирать за вас соседям. И если кажется, что один голос неважен, надо понимать, что он влияет на результат", - сказала глава ГИК.

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