Президент Литвы называет точку зрения Макрона на отношения с Россией реалистичной

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что точка зрения президента Франции Эммануэля Макрона на отношения с Россией реалистична, однако подчеркивает, что при выстраивании стратегического диалога с этим государством следует быть готовыми к разочарованиям.

"Вчера во время ужина я спросил у него, является ли это геополитическим видением и не усматривает ли он определенные риски, такие, скажем, факторы каждодневной жизни, которые могут заметно помешать претворению этого видения в жизнь", - сказал Г. Науседа журналистам в Рукле.

"Он реалист, он воспринимает Россию с открытыми глазами, однако во всем этом геополитическом раскладе Франция надеется на улучшение понимания с Россией с тем, чтобы в Европе было больше мира, больше взаимопонимания, в этом смысле его можно было бы поддержать", - сказал руководитель Литвы.

Он выразил свою поддержку "таким правилам игры", однако подчеркнул, что в таком случае следует быть готовыми к разочарованиям.

"Я поддерживаю такое стремление - диалог всегда нужен, однако, с другой стороны, нам следует быть честными и четко сказать - да, мы можем выбрать этот путь, однако на нем нас может ждать много разочарований, когда будет казаться, что те усилия, которые мы вложили, просто не окупаются, потому что у этого государства иные цели, расходящиеся с нашими целями", - отметил Г. Науседа.

Э. Макрон сказал в Вильнюсе, что диалог с Россией важен потому, чтобы не повторились ужасы, пережитые странами Балтии. Французский лидер также отметил, что стремится к прозрачности диалога с Москвой в отношении Литвы и других стран Балтии.

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