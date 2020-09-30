Опрос перед выборами в парламент Литвы: идет ожесточенная борьба

До парламентских выборов в Литве времени осталось совсем немного, а в рейтинге партий наблюдается драматическая интрига, таковы данные опроса, проведенного по заказу портала Delfi компанией Spinter tyrimai 16–26 сентября. Политологи рассказали Delfi о козыре, который находится в руках одной партии.

По данным опроса Spinter tyrimai, 5% барьер преодолевают 5 партий.

На первом месте остаётся Союз отечества-Христианские демократы Литвы (СО–ХДЛ), в сентябре за нее голосовали бы 14,5% участников опроса (в августе – 15,3%).

На втором месте Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ), за который в сентябре голосовали бы 14,1% респондентов (в августе - 13,7%).

На третьем месте социал-демократы, за которых в сентябре планировали голосовать 8,4% участников опроса (в августе – 8,9%).

Далее следует Партия труда – в сентябре ее поддержали бы 7,2% участников опроса (в августе – 6,1%).

На пятом месте – Движение либералов с результатом 6,7% (в августе - 4,2%).

Меньше 5% набрала Партия свободы - 4,5% (в августе 4,8%), "Свобода и справедливость" - 3,6% (было 3,2%), Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей – 3,5% (в августе 3,2%).

Результат социал-"трудовиков" также немного ухудшился - в сентябре 2,2%, а в августе - 2,6%.

Практически не изменился результат Партии центра-народников - 2,2% (было 2,3%).

За другую партию голосовали бы 6,5% респондентов (в августе 6,3%), не голосовали бы 10,8% (в августе 12,8%), не знали за кого голосовать или не ответили на вопрос 15,8% (в августе - 16,6%).

Глава социологической компании Spinter tyrimai Игнас Зокас сказал, что силы лидеров рейтинга примерно одинаковые, но их электорат очень отличается.

Например, избиратели консерваторов живут в крупных городах, это люди с высшим образованием, большими доходами. Электорат "крестьян" - жители районов, сел, со средними и низкими доходами.

Зокас отметил, что две либеральные партии - Движение либералов и Партия свободы ближе по ценностям к консерваторам, поэтому, если они придут к власти, должны будут работать с консерваторами. Он рассказал, что избиратели Движения либералов - люди 35-50 лет, в основном горожане. Это люди, которые "давно сняли розовые очки". Что касается Партии свободы, то, по мнению социолога, "это либералы-мечтатели", проблема которых - молодой электорат - 18-25 лет, а люди такого возраста редко ходят на голосование.

"Если бы была возможность голосовать по интернету, я не сомневаюсь, что эта партия оказалась бы в парламенте. А сейчас - это вопрос", – сказал Зокас.

По словам главы Spinter tyrimai, соцдемам придется побороться за избирателей с "крестьянами", Партией труда и "Свободой и справедливостью". Электорат соцдемов - жители небольших городов, районных центров, как и у Партии труда.

Зокас заметил, что рейтинг Партии труда растет благодаря возвращению Виктора Успасских.

Что касается социал-"трудовиков", то, по мнению социолога, им придется побороться за выживание. Их не спасает и лидер списка - Линас Линкявичюс, поскольку те, кто его поддерживают, не хотят голосовать за эту партию.

"Избиратели этой партии - люди старшего возраста. Лидер списка Линкявичюс вызывает определенные сомнения, поскольку это не тот человек, за которого голосуют избиратели этой партии", – сказал глава Spinter tyrimai.

Зокас упомянул о том, что может привести к изменению результата выборов.

"По нашей оценке, около 10% избирателей могут выбирать между кардинально разными партиями, например, между Движением либералов и Партией труда и т.д. Больше всего выбирают или из числа левых, или из числа правых партий", – сказал Зокас. Он заметил, что "крестьяне" должны бороться не с консерваторами, а со своими реальными конкурентами: соцдемами, Партией труда и "Свободой и справедливостью".

"Гинтаутас Палуцкас потирает руки, именно у него в руках главный козырь, он может заставить поплясать и Рамунаса Карбаускиса. Консерваторы должны поддерживать хорошие отношения с соцдемами, публично не ругаться с ними, искать точки соприкосновения", – считает политолог Бернарас Ивановас о шансах консерваторов.

По традиции у респондентов спрашивали, кого они считают наиболее подходящими кандидатами на пост премьер-министра.

Лидером остается Ингрида Шимоните, ее кандидатуру поддерживают 17% участников опроса (в августе 16,1%). На втором месте – нынешний премьер Саулюс Сквернялис - 11,2% (10,5%).

Третье место досталось Виктору Успасских - 3,9%, а в августе – 2,8%. На четвертом месте – социал-демократ европарламентарий Вилия Блинкявичюте - 3,8% (4,8%). Далее идет экс-министр транспорта Рокас Масюлис - 3,4% (3,2%).

На шестом и седьмом месте - Габриэлюс Ландсбергис и мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис - 2,5%.

На восьмом и девятом месте идет лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен и лидер Партии центра Наглис Путейкис - 2%.

На последнем месте - лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис - 1,9%.

Участников опроса спрашивали, как они оценивают деятельность правительства. Положительно или скорее положительно ее оценивают 33,8% участников опроса (в августе 31,4%).

Отрицательно или скорее отрицательно деятельность правительства оценивают 56,4% (было 58,5%) участников опроса.

Еще 9,8% не знали, как ответить на этот вопрос (в августе 10,1%).

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