Синоптики рассказали, каким будет начало октября

В среду и в ближайшие дни в Литве погоду обусловят приближающийся из Румынии южный циклон и антициклон, охвативший северо-восток Европы.

Сегодня в Литве ожидается переменная облачность. Больше солнца будет на севере, на юге будет облачно, местами днем пройдут небольшие дожди. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха от 16–17 градусов на северо-востоке до 18–20 на юго-западе страны.

1 октября погодные условия не изменятся. Будет облачно, но осадков ни ночью ни днем не ожидается. Ночью будет дуть северо-восточный, восточный ветер, днем его сменит юго-восточный ветер. Ночью будет 6–11, на Куршской косе 12 градусов тепла. Днем будет 15–19 градусов, прохладнее будет в Аукштайтии.

В пятницу в Литву придет зона облаков, принесенная южным циклоном, поэтому в Дзукии и местами в Сувалькии во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный юго-восточный, восточный ветер. Ночью ожидается 7–12, днем 15–19 градусов тепла.

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