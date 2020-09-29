Новая информация НЦОЗ: закрываются некоторые танцевальные студии, планируют проверку студентов

Из-за распространения коронавируса Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) рекомендует временно закрыться танцевальным студиям, в которых были зафиксированы случаи распространения коронавируса.

Индивидуальные рекомендации переданы и спортклубам, а в тех случаях, когда коронавирус выявили в кафе и ресторанах, тестируют всех, кто контактировал. Об этом в социальной сети Facebookсообщила глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

Она писала: "По данным на 25 сентября, в течение 14 дней в Вильнюсе зарегистрировано 230 случаев заболевания COVID-19, ПОКАЗАТЕЛЬ – 40,67 на 100 000 жителей. Для сравнения, в горячей точке - Расейняй – это 714,2. Каждый день в Вильнюсе фиксируют 200-300 контактов.

80% случаев в Вильнюсе связаны с очагами.

Самые большие очаги:

танцевальная студия City dance, гимназия Габиёс. За последние две недели зафиксировано больше всего случаев среди молодых людей – 20–29 лет. 9 человек госпитализированы: до 18 лет – 1, 19–30 – 0, 31–40 – 1, 41–50 – 4, 51–60 – 1, 61–70 – 1, старше 70 – 1. Один человек скончался.

Другие места, которые оказались в поле зрения эпидемиологов: Senatorių pasažas, Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, центры профессионального обучения, спортклубы.

Что делают?

1. Танцевальным студиям, где зафиксированы случаи болезни, РЕКОМЕНДУЕМ ВРЕМЕННО ОСТАНОВИТЬ деятельность.

2. Планируем целевое тестирование студентов.

3. Активное сотрудничаем со спортклубами – даны индивидуальные рекомендации.

4. В кафе и ресторанах тестируем все контакты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!