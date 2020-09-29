В этом году впервые выходными днями будут 1 и 2 ноября

В 2020 году в Литве появился еще один выходной день – 2 ноября, т.е. День поминовения усопших. Поэтому у жителей Литвы будут длинные выходные.

До этого в Литве выходной был 1 ноября, в этом году этот день выпадает на воскресенье, поэтому у жителей будут три выходных дня - с 31 октября по 2 ноября.

В 2021 году ждут четыре выходных подряд, если от дополнительного выходного к тому времени не откажутся.

Delfi уже писал, что правительство одобрило предложение депутатов ввести выходной 13 января. Такое решение одобрил и Трехсторонний совет, но он предложил вычеркнуть из списка выходных 2 ноября. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Выходной 2 ноября парламент утвердил в 2019 году, приняв поправку к Трудовому кодексу, предложенную фракцией Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Такое предложение было сделано, поскольку 1 ноября - День Всех Святых, в этот день молятся за святых, у которых в католическом календаре нет отдельного дня, а 2 ноября - День поминовения усопших.

"По сути День Всех Святых не предназначен для посещения кладбищ, но поскольку в этот день выходной, люди едут на кладбища, – отмечено к предложению о поправке. – Кроме того, одного дня жителям не хватает, чтобы посетить кладбища, находящиеся в разных местах Литвы".

Согласно Трудовому кодексу, в Литве есть следующие праздничные выходные: 1 января – Новый годą; 16 февраля – День восстановления Литовского государства; 11 марта – День восстановления независимости Литвы; воскресенье и понедельник – католическая Пасха; 1 мая – Международный день трудящихся; первое воскресенье мая – День матери; первое воскресенье июня – День отца; 24 июня – Росы и День Ивана Купалы; 6 июля – День государства и Национальной песни (День коронации Миндаугаса); 15 августа – День Успения Богородицы; 24 декабря – Сочельник; 25 и 26 декабря – Рождество.

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