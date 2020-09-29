Транспортная компания Toks получила в два раза меньше доходов, но старается сохранить работников

После того как в Литве завершился карантин, транспортная компания Tolimojo keleivinio transporto kompanija (Toks) в июне обновила 70% рейсов, а с июля – все оставшиеся. Несмотря на это, пассажиров этим летом было на треть меньше обычного, сказано в пресс-релизе.

По словам представителей компании, за потоком пассажиров следят каждый день, однако пока сокращать количество рейсов не планируют. Как и ежегодно, в этом году самыми популярными были рейсы на взморье.

"В автобусы этим летом не вернулись украинцы и белорусы, приезжавшие на заработки, стало меньше пенсионеров и тех, кто по Литве путешествовал с рюкзаком за плечами. Люди чаще ездили на автомобилях, опасаясь вируса. По сравнению с прошлым годом в два раза чаще требовалась перевозка велосипедов на взморье. В следующем году мы планируем приделать к автобусам специальные держатели для велосипедов, поскольку эта услуга, вероятно, станет еще популярнее", – сказал гендиректор Toks Арунас Индрашюс.

Поскольку сократилось количество заказных маршрутов и международных рейсов, доходы компании за минувшее лето сократились наполовину.

В начале лета автобусы дополнительно ездили в Ниду, Палангу, открыли международные маршруты – в Минск, Киев и Львов.

"Из 13 международных маршрутов осталось всего 4 – два в Беларусь и два в Украину. Мы следим за событиями в Беларуси. Сегодня оттуда нельзя привезти даже плитку шоколада, поэтому мы лишились пассажиров, которые ездили туда за покупками. Если на границе проблем не будет, мы планируем открыть еще один маршрут в Беларусь. Автобусы не ездят в Латвию и Эстонию после того как появилось требование изоляции в этих странах", – сказал Индрашюс.

В Украину автобусы Toks ездят три раза в неделю – в Киев через Беларусь и во Львов через Польшу. В Минск пассажиры ездят каждый день.

По словам Индрашюса, за потоком пассажиров надо следить каждый день и быстро принимать решения, чтобы уменьшить убытки.

"Несмотря на то, что доходы снизились наполовину, мы ищем возможность удержать работников, платим конкурентоспособную зарплату. Часть наших водителей – в основном те, что постарше – еще находятся на простое. Мы надеемся, что получим компенсацию от государства – это поможет сохранить работников, которые потребуются, когда восстановим все маршруты. За весь этот тяжелый период компания не уволила ни одного работника", – заметил гендиректор, сказав, что все вернется на прежний уровень, когда появится вакцина от коронавируса.

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