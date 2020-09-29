Минздрав: при транзите через Эстонию в Литву не придется изолироваться

Прибывающим в Литву из не затронутых вирусом стран при транзите через Эстонию не будет требоваться изоляция, заявило во вторник Министерство здравоохранения Литвы.

В понедельник правила изоляции были дополнены этим положением. Ранее сообщалось, что такие же условия действуют и для следующих транзитом через Польшу. В обоих случаях изоляция не требуется, если человек прибывает транзитом из не затронутой коронавирусом страны и делает лишь необходимые остановки, то есть для заправки горючего и обеспечения гигиенических потребностей.

Также не нужно будет изолироваться приезжающим из Польши и Эстонии с рабочими, учебными целями, по делам, связанным с сельским хозяйством или услугами здравоохранения.

Этот порядок касается как жителей Литвы, так и иностранцев.

Латвия не включена в список затронутых стран, поэтому по прибытии из этой страны или при проезде по ее территории транзитом изоляция не применяется.

Странами, затронутыми коронавирусом, сейчас считаются государства, в которых уровень заболевания на 100 тыс. жителей составляет 25 случаев.

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