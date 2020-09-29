В последний день сентября погода также будет приятной. В среду будет более облачно, чем накануне. Особых осадков не ожидается. Ночью местами, а вероятнее всего на севере, ненадолго ожидается туман, однако утром он быстро рассеется.
Ночью будет 5-10 градусов тепла, на Куршской косе 11–13 градусов. Днем будет 16-20 градусов выше нуля.
В первые дни октября особых перемен не ожидается.
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