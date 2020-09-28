В Великокняжеский дворец на ужин с Макроном спешили не только гости, но и скорая

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Nausėdų surengta vakarienė Valdovų rūmuose Foto: DELFI montažas

28 сентября в Вильнюс с официальным визитом прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Дианой пригласили почетного гостя с супругой на ужин в Великокняжеский дворец. На ужине присутствовали и другие почетные гости. Позже в Великокняжеский дворец приехала карета скорой помощи. Медработники, ничего не комментируя, прошли во дворец.

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