В Литву прибыл с официальным визитом президент Франции Макрон

В Литву с официальным визитом в понедельник прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон. Во время своего визита основное внимание он намерен уделить ситуации в Беларуси.

Это первый визит президента Франции в Литву за почти двадцать лет.

Президент Литвы Гитанас Науседа и находящаяся в Вильнюсе лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвали Макрона взять на себя роль посредника в урегулировании политического кризиса в Беларуси.

Науседа и Макрон также намерены подробно обсудить отношения с Россией.

Накануне визита в Вильнюс Э. Макрон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого Запад не признает из-за фальсификации результатов выборов, должен уйти с должности.

Представители Макрона сообщили, что он готов встретиться с Вильнюсе с Тихановской.

Президент Франции проведет в Литву два дня. Во вторник он посетит служащих в Рукле в составе батальона НАТО французских военных.

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