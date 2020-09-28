Бесплатные курсы литовского языка: куда обращаться?

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Департамент по делам нацменьшинств с целью обеспечить интеграцию в жизнь Литвы инициирует финансируемые государством курсы литовского языка.

Курсы предоставят возможность 150 людям бесплатно изучать литовский язык в Вильнюсе, Каунасе, Висагинасе и Шальчининкайском районе. Продолжительность курсов – 56 академических часов. После окончания будет выдан сертификат общественного учреждения Арвидо шветимо ир мокимо центрас "Жиню гауса" (VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centras "Žinių gausa"). Регистрироваться можно до 1 октября 2020 г. по адресу:

VšĮ Arvydo švietimo ir mokymo centras "Žinių gausa"

Адрес Kalvarijų g. 2-5, Vilnius

Тел. (8 5) 2724182

Моб.тел. +370 640 12573, +370 699 11647

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