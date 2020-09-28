В это трудно поверить: не за горами октябрь, а погода еще порадует

ru.DELFI.lt

На этой неделе перемен будет немного. В понедельник появятся облака, а в ближайшие дни установится зона высокого давления, поэтому осадков будет немного, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба на своей странице meteo.lt в фейсбуке.

По данным службы, в ночь на вторник в Северной Литве местами пройдут дожди, в других районах будет малооблачно. Местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер. Ночью будет 5-10, на Куршской косе 12 градусов тепла. Днем вероятность осадков невелика. Солнце прогреет воздух до 16-20 градусов. В ночь на среду будет малооблачно, местами возможен туман. Температура составит 5-10, на косе – 11-13 градусов. Днем, несмотря на то, что облачность немного увеличится, особых осадков не ожидается. Воздух прогреется до 16-20 градусов. В четверг местами пройдут небольшие дожди. Днем усилится северо-восточный ветер. Ночью будет 7–12, на Куршской косе 13, а днем 15–19 градусов тепла. В пятницу по-прежнему будет сухо, небольшие дожди возможны лишь местами. Ночью будет 8–13, днем 15–19 градусов тепла. В выходные будет немного теплее, но будет дуть порывистый ветер. В субботу без осадков, а в воскресенье на юго-западе пойдут дожди. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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