Истребители НАТО 4 раза сопроводили российские военные самолеты

BNS ru.DELFI.lt

Осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В прошлый понедельник, вторник, четверг и пятницу истребители НАТО поднимались в воздух из-за самолетов разведки Ил-20 и нескольких сопровождавших эти самолеты истребителей Су-27. В большинстве случаев у самолетов не было плана полета, они летели с отключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами. Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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