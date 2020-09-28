В Каунасе столкнулись VW Passat и Audi: один человек погиб

ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Nerijus Povilaitis

В понедельник, в 13.10 ч., по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Каунасе, на шоссе Атейтес, 67, произошло ДТП, есть пострадавшие.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция. По сведениям Каунасской полиции, столкнулись VW Passat и Audi 80. Водитель VW Passat погиб. Двое пассажиров VW Passat и водитель Audi 80 пострадали, врачи увезли их в больницу. Предполагают, что водитель VW Passat мог выезжать со второстепенной дороги на проспект Атейтес, когда Audi ехал прямо и не успел остановиться. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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