Электроэнергия в Литве за неделю подешевела на 29%

В Литве, Латвии и Эстонии средняя оптовая цена на электроэнергию за неделю снизилась на 29% до 31,1 евро за мегаватт-час, сообщила компания Litgrid.

"Большое влияние на цену на электроэнергию оказал рост импорта электричества через перемычку NordBalt из Швеции, где из-за увеличения объемов выработки на электростанциях цена снизилась более чем наполовину", - сказал для пресс-релиза директор Стратегического департамента Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

"Цена на электроэнергию в Литве также снижалась из-за увеличившейся почти на четверть местной выработке ветроэлектростанциями", - добавил он.

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