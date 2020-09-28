Опрос: 6 из 10 респондентов считают, что ситуация в Литве ухудшается

В Литве немного увеличилось количество жителей, которые считают, что ситуация в стране ухудшается. В августе так считали 6 из 10 респондентов.

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA с 22 августа по 4 сентября компанией Baltijos tyrimai. Его результаты показали, что 4 из 10 (38%) респондентов считают, что ситуация в Литве улучшается, а 6 из 10 (60%) указали, что она ухудшается. 2% не ответили на этот вопрос.

За месяц мнение жителей по этому вопросу изменилось всего на 3% (на 3% меньше жителей считают, что ситуация изменяется к лучшему), а за год (с августа 2019 г.) на 13% больше респондентов считают, что ситуация в Литве ухудшается (тогда 47% сказали, что ситуация ухудшается, а 50% - что улучшается).

Большим оптимизмом отличалась молодежь до 30 лет (48% считают, что ситуация улучшается), люди с образованием выше среднего (43%) и с большими доходами (больше 1200 евро) (47%), учащаяся молодежь (46%) и руководители (49%), а также жители правых взглядов (45%).

Нынешней ситуацией особенно недовольны люди старше 50 лет, респонденты со средним образованием или с образованием ниже среднего и с небольшими доходами (до 700 евро), пенсионеры, безработные, домохозяйки, местные русские и поляки, а также жители левых взглядов.

Опрос показал, что нынешней ситуацией довольны избиратели трех партий – Литовского союза крестьян и зеленых (60% считают, что ситуация улучшается, а 38% - что ухудшается), избиратели социал-"трудовиков"(соответственно 51 и 49%) и Движения либералов (50 и 49%).

Избиратели еще трех партий оценивают ситуацию особенно плохо - это Партии труда (82% считают, что ситуация ухудшается), Литовской акции поляков Литвы-Союза христианских семей (79%) социал-демократов (66%).

В опросе участвовал 1021 житель Литвы старше 18 лет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!