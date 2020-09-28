Советник президента: у Литвы и Франции много возможностей укрепить бизнес-связи

У Литвы и Франции есть много возможностей укрепить бизнес-связи, выгодные для обеих стран, считает советник президента Литвы Симона Крепшта.

"Франция является одной из основных экономик в Европе, однако по обороту литовско-французского бизнеса находится лишь на одиннадцатом месте. Я считаю, что есть множество возможностей улучшить эту ситуацию, и это может быть выгодно обеим странам", – заявил в понедельник С. Крепшта в Вильнюсе на Литовско-французском бизнес-форуме.

"Мы можем многое предложить, экосистему бизнеса, свою высококвалифицированную рабочую силу и самое важное – предпринимательский менталитет для позитивного преодоления любых вызовов", – сказал он.

Он подчеркнул, что подтвержденный в июле план оживления экономики стран Евросоюза в объеме 750 млрд евро, предназначенный для долгосрочных инвестиций, также может способствовать созданию нового Евросоюза с более интегрированными рынками, рабочей силы с лучшими трудовыми навыками, более конкурентоспособной промышленностью, транспортом, ориентацией на зеленую экономику.

По данным Департамента статистки, в 2018 году во Франции инвестировали семь прямых литовских инвесторов, а в Литве – немногим более ста французских.

Накопленные Литвой прямые инвестиции во Франции в конце этого года составляли 6,6 млн евро – на 20,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, между тем инвестиции Франции в Литве – 442,4 млн евро – на 1,3% больше.

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