Пир во время чумы: за время карантина зарплаты чиновников значительно увеличились

Пока сотни тысяч работников в Литве 3 месяца во время карантина находились на простое или даже лишились работы, многие чиновники радовались повышению зарплат. Выросли зарплаты глав Минздрава, Больничной кассы, Национального центра общественного здравоохранения, Министерства внутренних дел, Соцмина и Министерства охраны окружающей среды.

Министры журналистам телевидения Lietuvos rytаs сказали, что это потому, что во время первой волны пандемии было много работы, приходилось работать в выходные и сверхурочно. Политологи говорят, что такой дележ денег во время карантина напоминает пир во время чумы.

Пятрас торгует на рынке уже несколько десятков лет, однако весной из-за карантина несколько месяцев он не мог работать, он не получил положенные 300 евро за понесенный ущерб.

"Я узнал о том, что платили эти деньги от других торговцев, но я ничего не знал и не обратился. Я не умею заполнять, заполнял сын, но было поздно. Конечно, взял бы, все брали, а я так и не получил", – сказал Пятрас.

На рынках работает около 80 000 торговцев, однако компенсацию в 300 евро получила лишь небольшая их часть, сказал глава Литовской ассоциации рынков Витянис Буткявичюс.

"За деньгами обратились и компенсацию получили 5–10% торговцев, я эту акцию помощи правительства оцениваю как неудачную, она потерпела фиаско. Это произошло потому, что нашу ассоциацию игнорировали, не учли аргументы, мы говорили, что речь идет о людях старшего возраста, помощь им надо давать более приемлемым способом", – сказал собеседник.

"Что эти 300 евро? Столько стоит китайский смартфон. Мы хотим сказать, что людям, которые 3-6 месяцев не могли торговать непищевыми продуктами, могли помочь 300 евро? Нет", – сказал Буткявичюс.

Однако весенний карантин нанес финансовый ущерб не всем. Чиновники ряда министерств получили неплохие надбавки.

Особенно щедрыми были надбавки чиновникам Минздрава и подчиненных ему учреждений. Зарплаты вице-министров и канцлеров выросли больше чем на 1000 евро и составляли почти 7000 евро. Зарплата директора Больничной кассы увеличилась на 1500 евро и составила почти 6000 евро, глав НЦОЗ – на 100 евро до 4000 евро. Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что все в порядке.

"Хорошо, что учреждения могли, где надо доплатить за дополнительную работу. Они не были на простое, этот сектор работал больше, чем юрежде", – сказал журналистам министр.

Зарплаты вице-министров МВД увеличились на 1300 евро и составили больше 5000 евро, это больше, чем зарплата самого министра Риты Тамашунене.

"Мы интенсивно работали. Я думаю, надбавки могли быть еще больше", – оценила ситуацию глава МВД.

Соцмин отмечает, что зарплаты вице-министров в карантин увеличились больше чем на 1000 евро, поскольку у них было много работы.

"Большая часть инициированных правительством законов – наши. Работтаь приходилось и днем, и ночью", – сказал министр Линас Кукурайтис.

Большие зарплаты в карантин были и в Министерстве охраны окружающей среды - у канцлера, вице-министров и министра. Глава министерства Кястутис Мажейка сказал, что это случилось потому, что вместо 3 работали лишь два вице-министра.

"Надо было распределить нагрузку, зарплату третьего распределили между двумя работавшими. Поэтому, возможно, и появилась разница", – сказал Мажейка.

На 500-1000 евро увеличились и зарплаты руководства Министерства финансов, сельского хозяйства, правительственной канцелярии, советников премьера.

Политолог Юрате Новагроцкене сказала, что это пир во время чумы.

"Когда весной был карантин, ничего нельзя было понять, невозможно было разобраться в ситуации, кто и какие решения принимает, неопределенной была судьба бизнеса, дошкольных и школьных учреждений. А тут пир во время чумы, которым воспользовались государственные ведомства и поделили деньги", – считает она.

о ее мнению, за сверхурочную работу чиновникам можно было, например, дать дополнительные выходные.

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