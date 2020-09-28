Глава Центробанка Литвы: долг будет самым большим за всю историю

Согласно новейшим показателям, основные секторы экономики – промышленность, торговля и экспорт – уже вернулись или почти вернулись на уровень, который был до пандемии, большая часть экономики может нормально функционировать, сказал председатель правления Центробанка Литвы Витас Василяускас. Однако он сказал, что госдолг Литвы достиг рекордных размеров.

Василяускас сказал, что это должно волновать каждого жителя Литвы.

"Это составляющая часть государственных финансов. Если госдолг растет, а рост экономики замедляется, тогда растут расходы на обслуживание долга, меньше денег остается на другие сферы.

Это как в семейных финансах – если берешь в долг, тогда, когда ситуация меняется (особенно если увеличиваются проценты), приходится больше выплачивать за кредит. В результате меньше денег остается на другие расходы", – объяснил он.

28 сентября Василяускас представил обзор литовской экономики и новейшие прогнозы.

"Это хрупкое время передышки мы можем и должны использовать так, чтобы деньги, выделяемые государством, и пакет помощи ЕС на смягчение последствий пандемии можно было распределить, целенаправленно планируя долгосрочные инвестиции на трансформирование экономики и решение проблем", – заметил он.

Глава Центробанка сообщил об улучшении прогнозов.

"По оценке экономистов ЦБ падение экономики в этом году составит 2%. Рост ВВП в 2021 году составит 3,1%. Однако неопределенность в связи с влиянием пандемии на экономику остается большой, поэтому ЦБ оценивал и самый мрачный сценарий: в 2020 году падение ВВП составит 2,4%, а в 2021 г. роста не будет – соответственно –0,2 и +5%", – сказано в пресс-релизе.

Согласно июньскому прогнозу, падение ВВП в 2020 г. составит -9,7%, а в 2021 рост будет 8,3%. Согласно данным, падение экономики Литвы пока было самым небольшим среди других стран, поскольку относительно нешироко распространился вирус, небольшим было падение у партнеров литовского бизнеса, быстро восстановилось потребление.

По словам Василяускаса, на благополучном развитии экономики сказалось и относительно небольшое падение у партнеров, отсутствие ограничений в сфере обрабатывающей промышленности, небольшом воздействии на рынок труда и быстрое восстановление потребление, плюс небольшая зависимость от турсектора.

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