Ранее сообщалось, что коронавирус установили и у работника Вильнюсского муниципалитета.

По словам мэра Ремигиюса Шимашюса, в здании мэрии проводят дезинфекцию.

Общее количество заболевших новым вирусом составило 4490, коронавирусом более 2051 человек, 2327 – уже здоровы. От COVID-19 умерли 92 человека, еще 19 больных умерли по другим причинам.

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В изоляции находятся 22 147 человек.

С 1 июня установили 266 привозных случаев.

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