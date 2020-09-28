В Литве зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса один человек скончался

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

За прошедшие сутки в Литве parą зарегистрировано 105 новых случаев коронавируса и одна смерть. Эту информацию LRT подтвердила представитель Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Аустина Вженяускайте.

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