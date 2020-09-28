Дипломат США: санкции в отношении Беларуси могут быть объявлены во вторник

Во вторник Соединенные Штаты Америки могут объявить санкции ответственным за фальсификацию выборов и насилие против протестующих в Беларуси.

Об этом в минувшую пятницу в интервью BNS сообщил находившийся в Литве второй заместитель Госсекретаря США по вопросам европейской политики Джордж Кент.

"Надеюсь, что они будут объявлены в начале следующей недели. У нас уже есть подготовленный список с фамилиями группы лиц, я думаю, что объявление санкций может состояться в предстоящий вторник", – сказал Дж. Кент.

Дипломат сказал BNS, что единственным путем к успешной Беларуси является диалог между властью и обществом, а страны, наблюдающие за ситуацией, должны дать пространство для реализации диалога. При этом он подчеркнул, что страны Запада будут искать способы поддержать независимые СМИ и активное, открытое гражданское общество.

"Я считаю, что целью санкций является призыв к ответу за поведение, которое нарушает права человека, нормы и обязательства перед Европейской организацией по безопасности и сотрудничеству", – сказал дипломат США.

"Мы хотим видеть Беларусь независимой, суверенной и успешной. Вопрос в том, как мы можем это поддержать. Отчасти мы должны дать пространство для того, чтобы Беларусь сама решила свою судьбу. США уважают суверенитет Беларуси. Мы считаем, что все его должны уважать", – сказал Дж. Кент.

"Мы также поддерживаем свободные СМИ, поэтому будем искать способы обеспечения непрерывного потока информации для белорусов. Мы также будет искать способы поддержать здоровье экономики страны, и активное, процветающее, открытое гражданское общество Беларуси. Это, я полагаю, является целью, к которой стремятся США, Канада, ЕС", – добавил он.

Дж. Кент утверждает, что тайная инаугурация Александра Лукашенко на шестой срок полномочий еще раз доказывает, что связь между обществом и властью прервалась.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!