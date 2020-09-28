Литва призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия

Литва призывает Армению и Азербайджан решать разногласия мирным путем, отметил в связи с возникшими в воскресенье активными военными столкновениями в Нагорном Карабахе министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он предупредил, что нынешняя ситуация может претерпеть эскалацию до губительной войны, которая потребует множество гражданских жертв.

"Мы пристально следим за ситуацией, и действительно это может разжечь очень большой конфликт – сомнений нет. Произойдет ли это - покажет время, сейчас сложно сказать. Но те страны, которые активно участвовали в работе так называемой Минской контактной группы, - Франция, Соединенные Штаты, Россия и ОБСЕ, - очевидно, сейчас должны активизировать свое участие", – комментировал Л. Линкявичюс BNS положение в воскресенье.

"Поскольку, если это выльется в военные действия более широкого характера, то будет очень много жертв среди местного населения, и вряд ли это принципиально разрешит ситуацию, поскольку выйти из кризиса можно лишь путем мирного диалога", – добавил он.

Л. Линкявичюс утверждает, что связывался с армянской стороной, пытался установить связь с азербайджанской. По сообщению литовских дипломатов, в этих странах перебои с интернет-связью, социальные сети не действуют.

"У нас один призыв, какой и был при общении с обоими коллегами: да, они сами взяли обязательство решать конфликт мирными способами, именно это и подчеркивается, это основной аргумент. И мы хотим напомнить, что это международные обязательства", – сказал министр.

Он также сообщил, что с учетом возобновления конфликта и роли Франции в переговорах, этот вопрос будет обсуждаться и во время визита президента Франции в Литву на этой неделе.

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