Рекордно теплая неделя завершилась, с понедельника будет прохладнее

Очень теплая неделя с температурными рекордами уже прошла. С определенными оговорками можно сказать, что это было бабье лето. Ночью прошел холодный атмосферный фронт, который вытеснил тропическую погоду и в Литву пришли обычные для нашего региона температуры.

В понедельник усилится зона высокого давления, поэтому облака понемногу рассеются. На большей части территории осадки маловероятны небольшие дожди возможны лишь местами на севере. На севере будет 13–16, на юге и в центральных районах 17–18, а в Сувалькии до 19 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, без особых осадков. Температура составит 5–10 градусов, холоднее будет на севере. На Куршской косе прогнозируют около 12 градусов.

Во вторник днем в Литву придет циклон, на юге увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 17–20 градусов, в центральной Литве температура будет чуть выше.

В последний день сентября, усилится восточный, северо-восточный ветер. На севере и ночью и днем будет облачно. Ночью будет 7–10, а днем 18–20 градусов тепла. На юге будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 10–12, а днем 19–20 градусов выше нуля.

В четверг над Литвой пройдет активный атмосферный фронт. Будет облачно, местами пройдут небольшие дожди. Будет дуть сильный северо-восточный, восточный ветер. Ночью будет 8–13, а днем до 16–20 градусов тепла.

В пятницу будет облачно и сыро. Вероятность осадков также будет больше. Усилится восточный ветер. Ночью будет 8–13, однако днем уже всего 16–18 градусов.

В выходные прогнозируют ветряную, теплую погоду, однако время от времени будут идти дожди.

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