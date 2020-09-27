В Вильнюсе полиция ловила людей с наркотиками: арестованы 3 мужчин и женщина

26 сентября в Вильнюсе сотрудники полиции задержали людей, имевших при себе наркотики.

Около 00.42, при осмотре автомобиля VW passat на улице Пароду была обнаружена самокрутка с зеленым растительным материалом, возможно, наркотическим. Водитель (1999 года рождения) и пассажиры (1999 года рождения и 2000 года рождения) отрицают, что это принадлежит им.

Около 02.10 на улице Виршулишкю, при поверхностном осмотре у мужчины (2002 г.р.) был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения, предположительно наркотиками.

Около 03.49 на улице Жирмуну, при поверхностном осмотре у мужчины (1993 г.р.) было обнаружено два пакета с белым порошком, возможно, наркотическим, и один листок из фольги с растительным материалом, возможно, наркотическим.

Около 13.50 на улице Даряус ир Гирено, у женщины (1987 г.р.) при поверхностном осмотре были обнаружены листы из фольги с порошком светлого цвета, предположительно, наркотическим веществом.

По подозрению в совершении преступления все лица были задержаны и заключены под стражу.

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