Придется постараться, чтобы не вернуться в карантин: советуют работать удаленно хотя бы 7 дней

Роланда Лингене, директор вильнюсского отделения Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), в передаче "День на Delfi" сказала, что очень важно уделять внимание рекомендациям по работе из дома, а также объяснила, почему очаг считается неактивным только через 28 дней. Также у собеседницы есть советы вернувшимся соотечественникам.

По словам эпидемиолога, для того, чтобы очаг стал неактивным, требуется 28 дней, хотя самоизоляция длится всего четырнадцать. Собеседница объяснила, почему было выбрано такое количество дней.

"28 дней - это два максимальных инкубационных периода для коронавирусной инфекции, так как один инкубационный период длится 14 дней. Это время показывает, сколько времени нужно ждать появления новых случаев.

Считается, что болезнь находится под контролем, когда истекли ровно два периода, поскольку симптомы могут проявиться в течение первого периода или положительный результат теста может быть обнаружен непосредственно у имевших контакт с или зараженных. Если их вовремя выявить и изолировать, они больше не представляют опасности для окружающих, но если их изоляция не своевременна, они также могут заразить других людей, которые контактировали с ними", - пояснила эпидемиолог.

Работать удаленно советуют не менее 7 дней

В настоящее время рекомендуется организовывать работу удаленно. По словам собеседницы, очень важно следовать рекомендациям, потому что в противном случае введенная экстремальная ситуация может быть недостаточной.

По ее словам, на рабочих местах необходимо стремиться к сокращению взаимодействия между людьми и, по возможности, работать из дома или посменно.

"Сложно сказать, как будет. Эти решения принимаются политиками, но, безусловно, стоит следовать этим рекомендациям, если мы хотим двигаться только в рамках чрезвычайной ситуации, чтобы не вводить более жестких ограничений. Я знаю, что определенно есть ряд компаний, которые позволяют своим сотрудникам работать из дома.

Компании и во время карантина увидели, что эффективность работы нисколько не пострадала. Конечно, есть рабочие места, где это невозможно, но, безусловно, было бы хорошо, чтобы на рабочем месте было как можно меньше людей. Также рекомендуется работать посменно, особенно в социальных учреждениях", - сказала Р. Лингене.

На вопрос, имеет ли смысл, например, сотрудникам работать смешанным образом - два дня из офиса и три дня из дома, или наоборот, она заверила, что было бы лучше увеличить количество дней.

"В этом случае я бы сказала, что этот срок следует увеличить как минимум до семи дней, потому что симптомы вируса обычно проявляются на шестой или седьмой день. Эти семь дней были бы минимальным числом, которое дало бы эффект, конечно, четырнадцать дней было бы наиболее идеальным, но это нелегко реализовать".

Предупреждение для вернувшихся соотечественников

В последнее время все еще поступают жалобы от вернувшихся соотечественников, которым приходится ждать несколько дней, чтобы провериться.

"Ни в коем случае не нужно торопиться, и эпидемиологи рекомендуют делать анализ не ранее, чем на пятый или шестой день после последнего контакта. Если учесть, что человек вернулся из-за границы, то спешить не нужно, потому что в то время, даже если бы человек был заражен, вероятность обнаружения вируса на шестой-пятый день была бы намного выше. Совет такой - не надо торопиться", - сказала Р. Лингене.

На вопрос, возможно ли, что в будущем мы получим рекомендации, которые повлияют на семейные праздники, эпидемиолог заверила, что срок действия таких рекомендаций даже не истек.

"Такие рекомендации никогда не отменялись. В начале лета мы рекомендовали самостоятельно оценивать индивидуальные риски и по возможности откладывать праздники, но количество случаев снизилось, было более благоприятное время, и сейчас фиксируется много случаев, связанных с семейным или корпоративными праздниками. Те же случаи в школах обычно связаны с праздниками", - сказала Р. Лингене.

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