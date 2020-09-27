В субботу около 21.30 в Клайпеде, на ул. Дебрецено, когда женщина 1965 года рождения открыла дверь квартиры, незнакомый мужчина нацелился на нее предметом, похожим на пистолет, и ударил им находящегося в состоянии алкогольного опьянения (3,01 промилле) мужчину (1985 года рождения) в область головы.
В полиции сообщили, что пострадавший отказался ехать в больницу.
Подозреваемый, мужчина 1963 года рождения, у которого был обнаружен и изъят дробовик Airsoft, был арестован. Он находился в состоянии алкогольного опьянения (2.56 промилле).
По факту нарушения общественного порядка начато досудебное расследование.